19:14
Аламединское ущелье застраивают коттеджами и топчанами. Жители жалуются на хаос

Жители и отдыхающие бьют тревогу из-за хаотичной застройки Аламединского ущелья. По их словам, некогда чистое и живописное место стремительно теряет облик.

«Что за дичь творится в Аламединском ущелье? Все застроено коттеджами и топчанами, повсюду мусор. Горы кто-то просто разносит экскаваторами, землю и камни вывозят», — возмущаются очевидцы.

По их рассказам, на каждом свободном участке появляются временные домики и контейнеры, при этом отсутствует единый архитектурный стиль.

«Было бы это эстетично, еще куда ни шло. Но сейчас это похоже на стихийный колхоз, на котором кто-то зарабатывает», — отмечают горожане.

Кроме того, в близлежащих селах стали замечать диких животных, которых ранее здесь не было. «Появились куницы и орлы — животным приходится покидать свои места обитания», — говорят местные жители.

В соцсетях возмущаются и мусором: туристы и строители оставляют отходы прямо в ущелье. «В Кыргызстане была в июне — шок от грязи в этом некогда чистом месте. Стройки — настоящая катастрофа», — пишет одна из отдыхающих.

Кто и на каком основании выдает разрешения на строительство в Аламединском ущелье, пока не известно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339095/
просмотров: 219
