11:35
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Техноблог

Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»

В китайской провинции Гуйчжоу накануне открыли для движения транспорта мост через ущелье Хуацзян. Он возвышается над рекой Бэйпаньцзян на 625 метров, что делает его почти в девять раз выше моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско.

Теперь путь между сторонами ущелья сократится с двух часов до нескольких минут.

Мегапроект КНР реализовали за три года. Мост «Гранд-Каньон Хуацзян» соединил две стороны ущелья, которое называют «трещиной в земле». Высота моста над рекой Бэйпань — 625 метров. Длина подвесного моста со стальными фермами составляет 2 тысячи 890 метров, длина главного пролета — 1 тысяча 420 метров, сообщают китайские СМИ.

Строительство моста обошлось примерно в 240 миллионов евро.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/345196/
просмотров: 706
Версия для печати
Материалы по теме
Перспективы Кыргызстана в борьбе с бедностью и уроки Китая
Как идет реконструкция моста на улице Ауэзова, рассказали в мэрии Бишкека
В Китае стартовала кампания по борьбе с отрицательными эмоциями в интернете
В Китае создали аппарат для производства кирпичей из грунта Луны
Акылбек Жапаров выступил на Евразийском экономическом форуме в Китае
К Китаю приближается супертайфун. Туристов призвали к осторожности
Кыргызстанку, отбывавшую наказание в Китае, вернули на родину
Новый мост на дороге Нарын — Оруктам сдан в эксплуатацию
Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России
Возьмите наши. В КНР заканчиваются отходы для мусоросжигательных заводов
Популярные новости
Компания Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47 Компания Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47
Google объявила о&nbsp;создании Android-ноутбуков Google объявила о создании Android-ноутбуков
OpenAI добавила в&nbsp;ChatGPT проактивного помощника: будет работать по&nbsp;ночам OpenAI добавила в ChatGPT проактивного помощника: будет работать по ночам
Евросоюз хочет создать &laquo;стену дронов&raquo; для защиты своего воздушного пространства Евросоюз хочет создать «стену дронов» для защиты своего воздушного пространства
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
29 сентября, понедельник
11:34
В Токмаке водитель сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП В Токмаке водитель сбил двух детей на пешеходном перехо...
11:34
Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном
11:20
ООН: Кыргызстан сделал шаг назад в предотвращении пыток
11:17
В Кыргызстане еще двум криптокомпаниям выданы лицензии на деятельность
11:14
Ученые доказали: никаких «севера» и «юга», кыргызы — единый народ по генетике