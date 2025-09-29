В китайской провинции Гуйчжоу накануне открыли для движения транспорта мост через ущелье Хуацзян. Он возвышается над рекой Бэйпаньцзян на 625 метров, что делает его почти в девять раз выше моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско.

Теперь путь между сторонами ущелья сократится с двух часов до нескольких минут.

Мегапроект КНР реализовали за три года. Мост «Гранд-Каньон Хуацзян» соединил две стороны ущелья, которое называют «трещиной в земле». Высота моста над рекой Бэйпань — 625 метров. Длина подвесного моста со стальными фермами составляет 2 тысячи 890 метров, длина главного пролета — 1 тысяча 420 метров, сообщают китайские СМИ.

Строительство моста обошлось примерно в 240 миллионов евро.