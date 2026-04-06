Атака на Иран. Отставка генералов США, рост цен и удары ракет по дата-центрам

Фото со спутника. Тегеран

США обратились к поставщикам спутниковых снимков с просьбой на неопределенный срок приостановить публикацию материалов, связанных с зоной конфликта в Иране и на Ближнем Востоке, информирует Reuters.

В связи с успешными ракетно-дроновыми операциями ИРИ против Соединенных Штатов и Израиля компания спутниковой съемки Planet Labs заявила, что по запросу администрации Белого дома приостанавливает публикацию аэрофотоснимков войны с Ираном.

В ходе спасательной операции два военно-транспортных самолета C-130 и два вертолета Black Hawk, принадлежащие армии США, уничтожены в результате интенсивного огня Вооруженных сил Ирана, пишут проправительственные СМИ. Однако Пентагон сообщал о решении уничтожить свои борты, чтобы их не смогли изучать власти Ирана.

Ранее Вашингтон направил спецназ в ИРИ, чтобы спасти двух американских военных, которые катапультировались из сбитого F-15. Эвакуировать его должны были два борта, но они оказались заблокированы.

Для вызволения своих военнослужащих ВВС Штатов направили в Иран три новых самолета. Два транспортника, отправленных ранее, взорвали с воздуха, чтобы они не достались иранцам.

Обоих американских лeтчиков уже спасли, ранее сообщал американский президент Дональд Трамп. Их вывезли с территории ИРИ. Тегеран опровергает спасение второго пилота.

Ни одна из сторон не приводит фотосвидетельств либо спасения, либо пленения военных США.

В результате авиаудара со стороны американо-израильских сил пострадал иранский Институт лазерных и плазменных исследований, входящий в структуру Университета имени Шахида Бехешти. Здание института получило прямые попадания снарядов.

Тегеран заявляет, что уничтожен еще один беспилотник — Hermes 900 в районе Исфахана. С учетом этого общее количество уничтоженных беспилотников достигло 162.

Проиранские СМИ также информируют о том, что сбит ударный истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle. Пентагон факт потери борта не подтверждает. Позже опубликованы фотографии обломков самолета, на которых видна часть эмблемы 494-й эскадрильи ВВС Соединенных Штатов «Пантеры» (место базирования — авиабаза «Лейкенхит» в Великобритании).

Таким образом, для американцев это уже четвертая потеря истребителя F-15E Strike Eagle. Еще были сбиты над Кувейтом.

Tasnim пишет, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам с гуманитарной помощью и товарами первой необходимости.

«Проход судов с основными товарами и гуманитарной помощью через Ормузский пролив в порты Ирана или расположенные в Оманском заливе разрешен», — говорится в заявлении властей ИРИ.

Министр войны США Пит Хегсет отправил в отставку еще двух генералов армии. Генерал-майор Дэвид Ходен, отвечавший за трансформацию и подготовку армии, снят с должности. Также уволен генерал-майор Уильям Грин-младший, один из командующих армии.

Ранее в отставку отправлен начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж.

Причины увольнений не раскрываются.

Союзники Штатов обсуждают возможность восстановления судоходства в Ормузском проливе без участия Вашингтона, пишет Bloomberg.

По инициативе Великобритании состоялась виртуальная встреча, в которой участвовали более 40 государств из Европы, Ближнего Востока и Азии, а также Австралия и Канада.

Участники встречи считают необходимым закрепить решение по Ормузскому проливу в возможных переговорах о прекращении огня между США и Ираном. Вместе с тем коалиция уже начала проработку запасного плана — решать вопрос без Америки. Роль ООН в решении этого вопроса рассматривалась отдельно.

Ранее Дональд Трамп призвал страны, зависящие от поставок нефти и газа через Ормузский пролив, самим обеспечить его безопасность, заявив, что Соединенным Штатам он не нужен.

После начала военной операции США и Израиля Иран перекрыл маршрут, через который ранее шли до 20 процентов мировой нефти и более 30 процентов сжиженного природного газа. На этом фоне цены на нефть резко выросли и могут достигнуть $200 за баррель при длительной блокаде.

С 1 марта Иран начал атаковать американские дата-центры в государствах Персидского залива. До этого публичная облачная инфраструктура никогда не подвергалась таким атакам — только в киберпространстве. Известно об ударах по центрам Amazon и Oracle в ОАЭ и Бахрейне. Это серьезный экономический ущерб — один крупный дата-центр оценивается в $6 миллиардов.

Иран обещает уничтожать по одному такому центру за каждую «террористическую атаку» США и Израиля.

Напомним, с начала 2020-х Microsoft, Google, Oracle, IBM начали вкладываться в строительство дата-центров в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии — перспективные рынки, льготный налоговый режим, удобное расположение между Европой и Азией. Точное количество дата-центров в странах Персидского залива неизвестно.

Первые подтвержденные атаки Ирана произошли 1 апреля, когда поражены два дата-центра Amazon Web Services (AWS) в ОАЭ и один — в Бахрейне. СМИ также сообщили об ударе по дата-центру Oracle в Дубае (власти города это отрицали).

Накануне ИРИ нанесла удары по НПЗ Bapco Energies в Бахрейне — это ключевая государственная энергетическая компания страны.

Представители производства подтвердили повреждение резервуара, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал, а пожар уже потушен. Проводится оценка ущерба.

С помощью этой фирмы Бахрейн контролирует добычу нефти и газа. Через нее проходит основной экспорт нефтепродуктов — это критический источник валютной выручки государства.