Чингиз Айдарбеков находится в Государственном следственном управлении МВД КР. Об этом 24.kg сообщили источники, приближенные к экс-депутату Жогорку Кенеша.

По их словам, он более трех часов не отвечает на звонки и сообщения. По какому делу его вызвали в Следственное управление, пока неизвестно.

Напомним, значок депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 21 в Бишкеке остается вакантным после того, как Куванычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия. Ожидалось, что его место займет Чингиз Айдарбеков, однако процесс затянулся.

Накануне он выступил с подробным заявлением, в котором рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.

Чингиз Айдарбеков ранее занимал пост министра иностранных дел и был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва. На парламентских выборах он получил 6 тысяч 259 голосов.