Министерство внутренних дел Кыргызстана распространило кадры с места жестокого преступления — двойного убийства в столичном жилмассиве «Ак-Ордо». На видео — кровавые следы в доме, куда ночью проник злоумышленник, кадры перемещения подозреваемого после двойного убийства и следственного эксперимента.

Фото МВД. Жуткие кадры: на видео — следы крови и маршрут подозреваемого в двойном убийстве

На записях видно, как преступник проникает в жилище на улице Ынтымак. Камеры фиксируют следы крови в комнатах и на полу. В другом фрагменте показан выезд следственно-оперативной группы по маршрутам передвижения подозреваемого.

В ролике также кадры следственного эксперимента: молодой человек в наручниках, под конвоем бойцов спецназа, пошагово показывает, как действовал в ту ночь.

Напомним, в ночь на 3 октября в доме жилмассива «Ак-Ордо» убили брата и сестру — мужчину, 1991 года рождения, и женщину, 1987 года рождения. Судмедэкспертиза зафиксировала: мужчине нанесли 18 ножевых ранений, женщине — 11. В автомобиле у дома милиция обнаружила крупную сумму денег.

Также установлено, что отец подозреваемого Майрамбек Садыков ранее дважды судим, состоял на учете МВД как активный участник ОПГ Доо Чынгыза.

По факту возбудили уголовное дело по статье 122 УК КР («Убийство»). Подозреваемый, гражданин 2006 года рождения, задержан с помощью системы распознавания лиц МВД «Безопасная страна».

Расследование продолжается, МВД подчеркивает, что дело находится на особом контроле.