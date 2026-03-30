За получение взятки задержаны сотрудники Чуйского предприятия электросетей

27 марта в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по факту получения взятки в размере 70 тысяч сомов задержаны начальник Лебединовского участка Аламединского района Чуйского предприятия электросетей ОАО «НЭСК» Ж.Э.Ж., инспекторы К.А.Ж. и М.А.М. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, они водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время Госкомитет нацбезопасности проводит дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению аналогичных фактов и других причастных лиц.