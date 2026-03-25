Происшествия

Обещала помочь за $26 тысяч. Задержана секретарь Чуйского облсуда

В Чуйской области выявлена коррупционная схема в судебной системе. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлено, что старший секретарь Чуйского областного суда А.Ж.Б., используя служебное положение для оказания содействия в вынесении решения суда, не связанного с лишением свободы, получила от гражданина Т.М.Т. $26 тысяч.

«Однако она не смогла решить вопрос в положительную для Т.М.Т. сторону. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГКНБ при возврате части ранее полученных 651 тысячи сомов и $2 тысяч 800 поймали с поличным секретаря А.Ж.Б. и водворили в СИЗО ГКНБ. Установлена причастность к этому делу гражданина К.А.А. и судьи Аламединского райсуда Ж.Ш.Б. Последний пойман с поличным при возврате 85 тысяч сомов», — говорится в сообщении.
