В Грузии задержали банду наркоторговцев, в которой состоял кыргызстанец

В Грузии задержали пять человек, организовавших канал поставки наркотиков через международные почтовые отправления. Среди фигурантов дела граждане Кыргызстана, России, Украины и Грузии, передает ТАСС.

Следствие установило, что группа планировала реализовывать запрещенные вещества, выписанные из-за рубежа, на территории страны.

Полиция изъяла более 18 килограммов различных наркотических и психотропных средств:

311 таблеток MDMA;

около 9 килограммов мефедрона и более 2 килограммов метадона;

до 4 килограммов гашиша и 1,5 килограмма клефедрона;

партии марихуаны, кетамина и альфа-ПВП.

Задержанным предъявили обвинения в пособничестве в реализации наркотических средств в особо крупном размере. Согласно грузинскому законодательству, им грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.