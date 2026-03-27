Наркотики и 1,2 тонны самогона нашли в Таласе

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана выявили факты незаконного хранения наркотиков в Таласской области.
По данным ведомства, 17 марта в ходе оперативно-следственных мероприятий и на основании санкции суда провели обыски по месту жительства нескольких граждан. В результате у местного жителя 1966 года рождения обнаружили наркотики. Нашли их в доме у другого гражданина.
По факту возбудили уголовное дело по статье 283 «Незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта» УК КР. Назначены судебно-химические экспертизы.
В МВД напомнили гражданам о необходимости соблюдать закон и воздерживаться от совершения наркопреступлений.