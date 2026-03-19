Атака на Иран. В ходе эскалации убито более 40 высокопоставленных чиновников

С начала атаки США и Израиля на Иран убиты десятки высокопоставленных чиновников страны, включая верховного лидера Али Хаменеи. В ходе ракетных ударов ликвидированы секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, командующий Басидж Голамреза Солеймани, командующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде. Накануне Израиль сообщил об убийстве министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба.

Всего, по предварительным оценкам, убито более 40 важных чиновников и силовиков ИРИ.

Саид Джалили назначен секретарем Совбеза Ирана вместо погибшего Али Лариджани

Тегеран официально сообщил, что Саид Джалили назначен секретарем Совбеза Ирана указом Моджтабы Хаменеи вместо погибшего Али Лариджани.

С обеих сторон продолжаются обстрелы энергетической структуры Ближневосточного региона. В Катаре ракетной атаке вчера подверглась промышленная зона Рас-Лаффан, что привело к пожарам и значительному ущербу. Сообщений о жертвах не поступало.

Пострадавшие от ударов заводы по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане

По данным пресс-службы нефтегазовой компании QatarEnergy, в Рас-Лаффане расположены заводы по производству сжиженного природного газа.

Позже власти Катара проинформировали о том, что в Рас-Лаффане упала одна из пяти ракет, запущенных из Ирана, еще четыре ракеты перехвачены силами Минобороны страны.

Тегеран пригрозил атаковать энергетические объекты в государствах Персидского залива после удара по его крупнейшему газовому месторождению.

В среду иранские власти заявили об атаке на Южный Парс — часть крупнейшего в мире газового месторождения, которое Иран делит с Катаром. Это первый удар по иранской энергетической инфраструктуре после начала войны с США и Израилем, и он может спровоцировать значительную эскалацию конфликта, отмечает Financial Times.

Иранские официальные лица заявили, что четыре участка нефтехимического комплекса в Южном Парсе повреждены и временно остановлены, однако полностью масштаб ущерба пока не ясен.

Корпус стражей исламской революции после удара на Южному Парсу пригрозил ударами по нефтяным и газовым объектам в других странах Персидского залива. КСИР перечислил конкретные объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, пообещав атаковать их в ближайшие часы.

Атака на Южный Парс вызвала повышение цен на нефть и газ на 5-6 процентов, отмечает Financial Times.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд

«Иран ошибся, если полагал, что страны Персидского залива не способны ответить на его атаки», — заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Иран сегодня ночью ударил по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне ракетами и беспилотниками, сообщает Press TV.

Катар объявил персонами нон грата двух атташе Ирана, отметил МИД эмирата.

Три частных самолета в аэропорту Бен‑Гурион повреждены в результате авиаудара Ирана, сообщают проправительственные СМИ.

Иран хочет ввести 10-процентную пошлину на все суда, проходящие через Ормузский пролив. Это принесет $73 миллиарда в год и компенсирует ушерб США.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поговорил с главой евродипломатии Каей Каллас и призвал ЕС добиться от Соединенных Штатов и Израиля прекращения военной агрессии. Он также переговорил по телефону со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги и тоже призвал мировое сообщество проявить решительность в осуждении атаки на его страну.

США могут направить дополнительно тысячи военных на Ближний Восток, в том числе для участия в операции против Ирана, сообщило агентство Reuters. Пентагон просит более $200 миллиардов на военную операцию против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.