Атака на Иран. Тегеран подтвердил гибель двух высокопоставленных чиновников

Иран официально признал гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Корпус стражей исламской революции Ирана также подтвердил гибель командующего военизированными силами генерал-майора Голамрезы Сулеймани.

Ранее власти Израиля заявили, что Али Лариджани был убит в результате ракетного удара в ночь на 17 марта.

Али Лариджани считался одной из ключевых фигур в Иране после аятоллы Али Хаменеи. Его также называют архитектором иранской ядерной программы.

По данным разведки, он находился в конспиративной квартире, по которой ВВС Израиля нанесли удар. Источник израильского телеканала N12 в службах безопасности заявил, что у него «не было шансов выжить» после атаки.

Это убийство вызвало у ряда иранских чиновников опасения за собственную безопасность и судьбу государства, пишет The New York Times. Чиновники Тегерана беспокоятся за собственную безопасность и задаются вопросом, кто станет следующей целью Израиля, говорится в статье.