Лавины и гололед: МЧС объявило штормовое предупреждение на дорогах КР

В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение в связи с неустойчивыми погодными условиями. Об этом сообщили в экстренных службах.

По данным МЧС, с 18 по 23 марта в горных районах и на ряде автодорог ожидаются сходы снежных лавин, снежные заносы, накат и гололед.

Опасные участки прогнозируются на трассах:

Бишкек — Ош (198-260-й километры, перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);

Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу (55-115-й километры);

Бишкек — Нарын — Торугарт (292-305-й километры, перевал Долон);

Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад (201-205-й, 260-290-й и 326-349-й километры, перевал Кок-Арт);

Каракол — Энильчек (45-90-й километры, перевал Чон-Ашуу).

Водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность при движении через лавиноопасные участки и строго держать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров.

Службы предупреждают о возможных осложнениях дорожной обстановки и призывают учитывать погодные условия при планировании поездок.