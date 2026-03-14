МЧС объявило штормовое предупреждение: на перевалах Кыргызстана ожидаются лавины

В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, с 15 по 18 марта 2026 года из-за неустойчивой погоды в горных районах страны и на ряде автодорог ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, накат и гололед.

Опасные условия прогнозируются на следующих участках дорог:

  • Бишкек — Ош, 198–260-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);
  • Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу, 55–115-й километры;
  • Бишкек — Нарын — Торугарт, 292–305-й километры (перевал Долон);
  • Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад, 201–205-й километры, 260–290-й километры и 326–349-й километры (перевал Кок-Арт);
  • Каракол — Энильчек, 45–90-й километры (перевал Чон-Ашуу).

В МЧС призвали водителей соблюдать меры безопасности. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров.
Материалы по теме
МЧС опровергло причастность к низко летевшему вертолету в Кара-Балте
Нового главу МЧС Канатбека Чыныбаева представили личному составу ведомства
Девять из десяти кандидатов на пост главы МЧС оказались замешаны в коррупции
Канатбек Чыныбаев назначен министром чрезвычайных ситуаций
Парламент одобрил кандидатуру Канатбека Чыныбаева на пост главы МЧС
Профильный комитет одобрил назначение Канатбека Чыныбаева на должность главы МЧС
Военная прокуратура возбудила дело против экс-главы МЧС Урматбека Шамырканова
Канатбек Чыныбаев назначен и. о. министра чрезвычайных ситуаций
Министр чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов освобожден от должности
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
&laquo;Трейдинг&raquo; в&nbsp;Telegram: в&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;серии мошенничеств «Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств
В&nbsp;КР&nbsp;начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым В КР начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
12:46
Жылкычы Жакыпов получил звание академика Академии художеств Тюркского мира
12:38
Под военную базу Погранслужбы в Нарыне трансформируют сельхозземли
12:27
Проблемы со связью. Москвичам предложили ориентироваться по Солнцу и звездам
12:24
Работу парламента КР начали полностью переводить в цифровой формат