МЧС объявило штормовое предупреждение: на перевалах Кыргызстана ожидаются лавины

В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, с 15 по 18 марта 2026 года из-за неустойчивой погоды в горных районах страны и на ряде автодорог ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, накат и гололед.

Опасные условия прогнозируются на следующих участках дорог:

Бишкек — Ош, 198–260-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);

Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу, 55–115-й километры;

Бишкек — Нарын — Торугарт, 292–305-й километры (перевал Долон);

Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад, 201–205-й километры, 260–290-й километры и 326–349-й километры (перевал Кок-Арт);

Каракол — Энильчек, 45–90-й километры (перевал Чон-Ашуу).

В МЧС призвали водителей соблюдать меры безопасности. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров.