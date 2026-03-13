09:49
Происшествия

Заказал наркотики через Telegram и отправил за «закладкой» сестру

В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном обороте психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, в ОВД Аламединского района поступила оперативная информация о том, что в селе Арашан обнаружено наркотическое средство. На место выехала следственно-оперативная группа.

В ходе проверки у гражданки Р.А., 2008 года рождения, обнаружен и изъят пакет, внутри которого находились психотропные вещества, расфасованные в 20 термоусадочных свертков. Общий вес изъятого вещества вместе с упаковкой составил 35 граммов.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество содержит 4-СМС (хлорметкатинон, клефедрон), относящийся к психотропному.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Следствием установлено, что 20 февраля гражданин А.Т., находясь у себя дома в Нарыне, приобрел запрещенное вещество через интернет-магазин «Принцесса Дури» в мессенджере Telegram. Стоимость покупки составила 26 тысяч 430 сомов.

После оплаты ему отправили координаты так называемой закладки в селе Арашан. 28 февраля мужчина, не сообщив истинную цель поездки, попросил свою двоюродную сестру Р.А. поехать в Бишкек и по дороге заехать в Арашан, якобы чтобы купить кольцо для его девушки. Девушка согласилась и отправилась по указанным координатам, где ее задержали сотрудники милиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий А.Т. задержан и водворен в изолятор временного содержания в порядке статьи 96 УПК КР.

Расследование продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365773/
просмотров: 218
