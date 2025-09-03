Депутат предлагает снизить стоимость растаможки для машин с российскими номерами

Депутат предлагает снизить стоимость растаможки для владельцев машин с российскими номерами. Об этом Эльдар Абакиров заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, согласно распоряжению Минэкономики, с 1 октября запрещается ездить в стране владельцам авто с российскими номерами.

«Вопрос правильно ставится. Но люди жалуются, что не успевают провести растаможку. Поэтому считаем целесообразным продлить этот срок до конца года, как это сделано для владельцев армянских и абхазских номеров.

При этом надо учитывать, что из России в основном завозят малолитражки, и для владельцев таких машин 100 тысяч сомов неподъемные. Они просят снизить сумму в два раза», — добавил Эльдар Абакиров.