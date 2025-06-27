Государству возвращен бывший автопарк с участком в Лейлеке

В Лейлекском районе незаконно приватизированный земельный участок площадью 3,3 гектара вместе со зданиями возвращен в государственную собственность. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, проверкой, проведенной надзорным органом Лейлекского района Баткенской области в Жаны-Жерском айыл окмоту, установлены факты незаконной приватизации бывшего автотракторного парка с земельным участком.

По результатам принятых прокурорских мер вышеуказанный земельный участок вместе с четырьмя зданиями и сооружениями стоимостью более 55 миллионов сомов возвращен в государственную собственность.