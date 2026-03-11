В Баткене подросток подозревается в серии краж. Воровал телефоны и деньги

В Баткен по подозрению в совершении нескольких краж за одну ночь задержан 15-летний подросток. Об этом сообщили в областном управлении милиции.

По информации ведомства, в ночь на 9 марта он через окно проник в дом 71-летнего жителя города и похитил телефон Xiaomi Redmi 5, а также велосипед, находившийся во дворе.

Также той же ночью подросток проник в дом 74-летнего гражданина и украл 20 тысяч сомов и телефон Xiaomi Redmi A1.

Фото УВД Баткенской области

Затем на территории Баткенской областной больницы он, предположительно, украл из автомобиля Kia K7 50 тысяч сомов и банковские карты.

Подросток также подозревается в том, что возле мечети Чынар-Бак разбил заднее стекло автомобиля Honda CR‑V 3 и украл находившийся внутри телефон Xiaomi Redmi 10.

В настоящее время возбуждено четыре уголовных дела, следственные действия продолжаются.