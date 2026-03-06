15:09
Происшествия

Даниэль Ажиев вновь задержан. Подробности пока не раскрываются

Владелец веб-кам студий Даниэль Ажиев вновь задержан. Об этом стало известно от источников в МВД. Официально в пресс-службе ведомства информацию не подтверждают. 

В настоящее время подробности произошедшего не сообщаются. Ранее имя Ажиева оказалось в центре громкого уголовного дела. Его признали виновным в организации сети вебкам-студий и приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. По данным суда, у него были изъяты несколько квартир, дома и автомобили.

В начале января мать Даниэля Ажиева публично обратилась к президенту с просьбой о помиловании сына. Стало известно, что после получения помилования он улетел из тюрьмы на вертолете, что породило большую дискуссию в обществе. Позже президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» прокомментировал ситуацию с вылетом Даниэля Ажиева из тюрьмы на вертолете. Пресс-секретарь главы государства опубликовал видеообращение женщины и скриншот сообщения, которое она отправила президенту через WhatsApp.

Ожидается, что правоохранительные органы предоставят дополнительные сведения о причинах нового задержания. По предварительным данным, при обыске у него нашли наркотики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364848/
просмотров: 951
