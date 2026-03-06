Президент КР прокомментировал ситуацию с вылетом Ажиева из тюрьмы на вертолете

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью «Кабару» прокомментировал ситуацию с вылетом Даниэля Ажиева из тюрьмы на вертолете.

Напомним, в обществе возникла большая дискуссия вокруг Даниэля Ажиева, осужденного за организацию незаконных вебкам-студий. Позднее он помилован главой государства. Однако при выходе из тюрьмы улетел на вертолете. При этом в соцсетях Ажиев демонстрирует роскошный образ жизни и хвастается своим богатством. Некоторые считают, что это в определенной степени бросает тень на авторитет власти.

Садыр Жапаров отметил, что к нему обратилась мать Даниэля Ажиева.

«Не знаю, от кого она получила мой номер WhatsApp, но она напрямую отправила мне видеообращение. Она сказала: «Моя невестка с четырьмя детьми очень тяжело живет, один ребенок инвалид. Наша жизнь стала совсем трудной. Пожалуйста, помилуйте моего сына и выпустите его. Мой сын впредь будет вести себя дисциплинированно и спокойно, я за него ручаюсь».

Я человек сострадательный. Действительно, я поверил и дал помилование. И не только Ажиеву — в тот день я помиловал в общей сложности 75 осужденных за нетяжкие преступления», — заметил президент.

Садыр Жапаров пояснил: когда до него дошла информация о том, что Даниэль Ажиев улетает из тюрьмы на вертолете, он сразу же приказал развернуть вертолет обратно и посадить его там, откуда он взлетел.

«Таким образом, Ажиев поехал домой на машине. Информация о том, что он улетел на вертолете, правда. Но через 15 минут вертолет был возвращен назад и посажен на место взлета. Я также вижу, что некоторые обвиняют в этом Министерство чрезвычайных ситуаций. Но у МЧС здесь нет никакой вины.

Вертолеты, помимо чрезвычайных ситуаций, выполняют и коммерческие заказы. Чрезвычайные ситуации происходят не каждый день. Поэтому мы разрешили им в свободное время выполнять коммерческие рейсы, чтобы техника себя окупала. Кто оплатит и сделает заказ — тому вертолет и окажет услугу. Там не бывает приказа забрать Ажиева прямо из тюрьмы. Указывается только место посадки, место обратной посадки, время полета и количество пассажиров. Поэтому обвинять министерство не нужно. Если кто-то хочет воспользоваться услугами вертолета — можете оплатить и воспользоваться», — добавил Садыр Жапаров.

Глава КР признал, что сам был шокирован таким поведением Ажиева.

«Его мать плакала и говорила, что они «в полном отчаянии», а сын тем временем арендует вертолет, чтобы улететь из тюрьмы. Я подумал: «Значит, меня обманули». Вообще многие пользуются моей добротой и мягким отношением. Но это долго не длится. Когда мягкий человек становится жестким, это уже совсем другое», — добавил Садыр Жапаров.