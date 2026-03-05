16:56
Общество

В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете

Осужденный основатель сети вебкам-студий Даниэль Ажиев покинул исправительную колонию № 8 в селе Петровка на вертолете. Эту информацию подтвердили в МЧС , уточнив, что вертолет арендовал не сам Ажиев, а другой человек.

Стоимость аренды составила 268 тысяч сомов. В ведомстве пояснили, что борт не совершал посадку непосредственно на территории зоны.

«Вертолет приземлился и взлетел с площадки, расположенной снаружи учреждения», — сообщили в МЧС.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен взлет вертолета рядом с колонией.

Даниэль Ажиев вышел на свободу досрочно в феврале этого года. Как сообщили члены его семьи, это стало возможным благодаря помилованию со стороны президента Кыргызстана.

Напомним, осенью 2024 года Ажиев был приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в 220 тысяч сомов. Его признали виновным в организации притонов, распространении порнографии и причинении имущественного ущерба. Также ему было запрещено заниматься предпринимательством в течение двух лет.
