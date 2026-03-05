16:57
Происшествия

В Кадамджае от селевой угрозы защищают дома, дороги и школу

В Кадамджайском районе Баткенской области проводятся работы по предотвращению селевой опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По ее данным, в рамках плана профилактики и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ведется очистка русел селевых каналов в айыл аймаках Ак-Турпак и Орозбеков.

В частности, в селе Бостон на участке Пушкоот экскаватор МЧС очищает селевой канал протяженностью 700 метров.

Кроме того, в селе Мин-Чынар продолжаются работы по очистке русла селевого канала на участке 1 тысяча метров.

Как отмечается, в результате проведенных работ от селевой угрозы будут защищены 67 жилых домов, 12 гектаров огородов, 2,9 километра внутренних хозяйственных дорог, 4,15 километра ирригационных арыков, а также здание школы.
