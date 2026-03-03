Эскалация на Ближнем Востоке. ШОС выступила с заявлением

Шанхайская организация сотрудничества выступила с заявлением в связи с ситуацией вокруг Исламской Республики Иран.

«Государства—члены ШОС выражают серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Ближнем Востоке и военными ударами по территории Ирана.

Государства—члены ШОС считают недопустимым применение силы и выступают за урегулирование существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета законных интересов всех сторон в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН», — говорится в текте.

Подчеркнута необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана. В ШОС выступают за проявление всеми сторонами сдержанности и отказ от действий, способных усугубить ситуацию.

Организацию Объединенных Наций и Совет безопасности ООН ШОС настоятельно призывает принять безотлагательные меры для противодействия подрыву международного мира и безопасности.

Государства ШОС также выразили соболезнования семьям погибших в результате нападения и заявили о своей поддержке правительству и народу Ирана.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана.

Эскалация напряженности в регионе сохраняется.