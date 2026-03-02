Атака на Иран. Что происходит в зоне эскалации на Ближнем Востоке

Третьи сутки ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться критичной. Совместная операция США и Израиля под названием «Рык льва», направленная против Ирана, продолжается. Ответные действия Тегерана, несмотря на уничтожение многих персон из органов власти, носят интенсивный характер.

Что сейчас происходит в зоне конфликта, в материале 24.kg.

Иран находится в состоянии «полномасштабной войны» и отомстит США и Израилю за убийство верховного лидера, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

Нанесен удар по офису премьера Израиля Беньямина Нетаньяху сегодня утром, его судьба остается неизвестной, заявляет Корпус стражей исламской революции. Подтверждений этой информации нет.

Фото СМИ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Иранский Красный Полумесяц сообщает о 555 погибших в результате атак США и Израиля. По данным организации, ударам подверглись более 130 иранских округов.

Франция выразила готовность участвовать в защите стран Персидского залива. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция выражает полную поддержку своим союзникам, атакованным Ираном, и «втянутым в войну, которую они не выбирали: Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Ираку, Бахрейну, Кувейту, Оману и Иордании».

Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для помощи странам Персидского залива в защите от иранских беспилотников. Премьер-министр Кир Стармер сообщил, что власти страны разрешили США использовать британские военные базы для ударов по ракетным складам в Иране. Премьер подчеркнул, что Великобритания не участвует в боевых действиях против Ирана.

По словам Кима Стармера, британские истребители помогают отражать иранские атаки.

«Также мы привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские беспилотники, атакующие их», — сказал он.

Фото со спутника. МАГАТЭ не увидело признаков того, что иранские ядерные объекты подверглись ударам, повышения уровня радиации не зафиксировано

Постоянный представитель Ирана в ООН заявил об ударе по ядерному объекту в Натанзе.

«Вчера они снова атаковали мирные, охраняемые ядерные объекты Ирана», — сказал Реза Наджафи.

При этом МАГАТЭ не увидело признаков того, что иранские ядерные объекты подверглись ударам, повышения уровня радиации не зафиксировано.

«На данный момент у нас нет никаких указаний на то, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены или подверглись ударам», — сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

Тысячи пассажиров по-прежнему не могут вылететь из стран Залива из-за закрытого воздушного пространства.

К этому часу известно, что в Москву прилетит рейс из Абу-Даби — ЦАХАЛ обещает частично открыть воздушное пространство Израиля.

По данным сервиса FlightRadar24, сегодня из аэропорта Абу-Даби уже вылетел как минимум один пассажирский самолет — Airbus A380 авиакомпании Lufthansa, направляющийся в Мюнхен. Есть ли в нем пассажиры, или борт вылетел только с минимальным экипажем, неизвестно.

В то же время воздушное пространство над Израилем начнут постепенно открывать вечером 2 марта, сообщает Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля.

В субботу, после ударов США и Израиля по Ирану и ответных атак Тегерана, большинство авиакомпаний приостановили полеты в страны Персидского залива, а местные аэропорты закрылись из соображений безопасности.

Дональд Трамп заявил, что власти Ирана дважды пытались его убить. Об этом президент США рассказал журналисту ABC News Джонатану Карлу.

По его словам, убив аятоллу Али Хаменеи, он опередил иранцев, которые хотели устранить его.

Три истребителя ВВС США сбиты силами ПВО Ирана, сообщил центральный штаб ПВО иранской армии.