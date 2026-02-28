20:04
Происшествия
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

Атака на Иран. Что заявили Россия и страны Европы

Москва назвала американо-израильскую атаку на Иран вооруженной агрессией и осудила ее. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму. Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на них», — заявили в МИД РФ.

Министерство потребовало «немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования», заявив, что Россия, «как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов».

Реакция стран Европы

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен и председатель Европейского совета Антонио Коста в совместном заявлении отметили, что события в Иране вызывают «серьезную озабоченность».

Они заявили, что «обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут еще больше обострить напряженность или подорвать глобальный режим нераспространения, имеют критически важное значение». Руководство ЕС призвало все стороны «проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и в полной мере соблюдать международное право».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эскалация должна прекратиться и призвал созвать срочное заседание Совбеза ООН.

«Продолжающаяся эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться. Иранский режим должен понять, что у него сейчас нет другого выбора, кроме как добросовестно участвовать в переговорах по прекращению своей ядерной и баллистической программ, а также своей деятельности по региональной дестабилизации. Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке. Иранский народ также должен иметь возможность свободно строить свое будущее. Массовые убийства, совершаемые исламским режимом, лишают его права голоса и требуют, чтобы голос народа был возвращен. Чем скорее, тем лучше», — заявил президент Франции.

В офисе премьер-министра Италии Джорджии Мелони выразили солидарность с жителями Ирана. Там добавили, что Мелони проведет консультации с союзниками и региональными лидерами для поддержки усилий по снижению напряженности.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде: «Израиль описывает это нападение как превентивный удар, но оно не соответствует международному праву. Превентивные нападения требуют наличия непосредственной угрозы».

Представитель правительства Великобритании заявил, что Лондон «не желает дальнейшей эскалации конфликта в более широком региональном масштабе». «Наш первоочередной задачей является безопасность граждан Великобритании в регионе, и мы окажем им консульскую помощь, доступную круглосуточно», — приводит заявление правительства «Би-би-си».

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.
