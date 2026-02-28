16:56
Происшествия

Атака на Иран. Страны Персидского залива закрывают воздушное пространство

В связи с ракетными ударами Израиля и США по объектам Ирана, а также ответными запусками баллистических ракет страны Персидского залива закрыли воздушное пространство над своими территориями.

К этому часу известно, что такое решение принято в ОАЭ, Катаре и Кувейте. Израиль тоже закрыл небо.

Сообщается о взрывах в Бахрейне и столице ОАЭ Абу-Даби, где расположены американские военные базы. Отмечается, что под ракетный удар попал Центр обслуживания 5-го флота США в Бахрейне.

Также предпринята атака на Катар. СМИ пишут, что она отбита ПВО.

В Катаре также находятся военные базы Соединенных Штатов.

Израильский «Девятый канал» сообщает об атаке на американский авианосец Abraham Lincoln в Аравийском море.

Взрывы слышны в столице Иордании Аммане. Американская военная база есть и в этой стране. В Аммане звучат сирены воздушной тревоги.

Сообщается о новых мощных взрывах в Иерусалиме.

В Иране тем временем произошло почти полное отключение интернета, уровень подключения составляет 4 процента от обычного, заявляет проект NetBlocks.

Количество стран Ближнего Востока, где Иран атаковал военные базы США, возросло до шести, отмечает Tasnim.

Напомним, сегодня Израиль начал наносить ракетные удары по Ирану, назвав это «превентивной атакой». В Вашингтоне подтвердили информацию и заметили, что это совместная израильско-американская операция. Она получила название «Рык льва».
