Обещал устроить в «Кумтор»: в Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении серии мошенничества. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Фото УВД Ленинского района Бишкека

Отмечается, что ранее в милицию обратился М. Б. и попросил принять меры в отношении У., который в декабре 2024 года под предлогом трудоустройства в компанию «Кумтор голд компани», войдя в доверие, обманным путем завладел денежными средствами в размере 135 тысяч сомов, затем скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого З. У., 1990 года рождения. Он был доставлен в следственную службу и водворен в ИВС.

В настоящее время установлена его причастность к совершению еще шести аналогичных преступлений.