Мужчина представился сыном главы силовых органов и выманил деньги: он задержан

В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Октябрьского УВД.

По данным пресс-службы управления, ранее с заявлением обратился М.И. Он просил принять меры в отношении И.У., который, войдя в доверие, представился сыном одного из руководителей силовых структур и пообещал помочь вернуть денежные средства. За «услугу» мужчина взял 20 тысяч 500 сомов и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый И.У., 1997 года рождения. Его доставили в следственную службу. Избрана мера пресечения в виде электронного контроля (электронный браслет).