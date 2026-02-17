19:35
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Отставка Камчыбека Ташиева

Вице-президента КФС не выпустили за границу, соратник генерала Ташиева задержан

Вице-президента Кыргызского футбольного союза Канатбека Абдыкадырова сегодня не выпустили за пределы страны. Об этом редакции сообщили источники в силовых структурах.

из интернета
Фото из интернета. Канатбек Абдыкадыров

По их информации, при прохождении пограничного контроля сработало ограничение на выезд. После этого Абдыкадырова доставили на допрос в главное управление уголовного розыска МВД. Позже его отпустили. Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

Источники также сообщили о задержании Нургазы Анаркулова, которого называют приближенным бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. По их данным, его задержали на границе с Казахстаном при въезде в Кыргызстан.

из интернета
Фото из интернета. Нургазы Анаркулов

По информации, требующей подтверждения, Анаркулов якобы призывал отдельных лиц поддержать проведение досрочных выборов президента. Сообщается, что он связывался по этому вопросу с рядом бывших депутатов Жогорку Кенеша, некоторые из них подтвердили факт таких разговоров.

Официального подтверждения этим сведениям пока нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362422/
просмотров: 2232
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан приближенный экс-главы УГКНБ по Бишкеку по прозвищу Вазелин
Экс-глава УГКНБ Бишкека Эльдар Жакыпбеков будет под стражей до 15 апреля
Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Депутат Медина Кайрылбекова призвала власти прекратить сажать всех подряд
Обращение о выборах президента. Задержаны еще двое
Обращение о выборах президента. Его авторов задержали по уголовному делу
Глава центра подготовки водителей задержан в Бишкеке за призыв к беспорядкам
Задержаны два руководителя частных автошкол
В Испании задержали разыскиваемого Кыргызстаном мужчину
В Москве нашли девушку, сбежавшую от домашнего насилия из Ингушетии
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на&nbsp;границе с&nbsp;КР Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР
Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с&nbsp;бывшим руководством столичного управления Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с бывшим руководством столичного управления
Бизнес
MBusiness снизил ставку по&nbsp;онлайн-кредиту до&nbsp;рекордных 16&nbsp;процентов MBusiness снизил ставку по онлайн-кредиту до рекордных 16 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
17 февраля, вторник
19:22
Мэрия прокомментировала жалобы на неработающий лифт в 7-м микрорайоне Мэрия прокомментировала жалобы на неработающий лифт в 7...
19:21
Кабмин готовит меры поддержки производителей кормов для рыб
19:02
ООН: «Досье Эпштейна» содержит признаки преступлений против человечности
18:56
Имена Айтматова, Раззакова и Курманжан датки присвоят учебным заведениям
18:30
Вице-президента КФС не выпустили за границу, соратник генерала Ташиева задержан