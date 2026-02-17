Вице-президента КФС не выпустили за границу, соратник генерала Ташиева задержан

Вице-президента Кыргызского футбольного союза Канатбека Абдыкадырова сегодня не выпустили за пределы страны. Об этом редакции сообщили источники в силовых структурах.

Фото из интернета. Канатбек Абдыкадыров

По их информации, при прохождении пограничного контроля сработало ограничение на выезд. После этого Абдыкадырова доставили на допрос в главное управление уголовного розыска МВД. Позже его отпустили. Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

Источники также сообщили о задержании Нургазы Анаркулова, которого называют приближенным бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. По их данным, его задержали на границе с Казахстаном при въезде в Кыргызстан.

Фото из интернета. Нургазы Анаркулов

По информации, требующей подтверждения, Анаркулов якобы призывал отдельных лиц поддержать проведение досрочных выборов президента. Сообщается, что он связывался по этому вопросу с рядом бывших депутатов Жогорку Кенеша, некоторые из них подтвердили факт таких разговоров.

Официального подтверждения этим сведениям пока нет.