В Бишкеке взыскали более 640 тысяч сомов задолженности по алиментам. Об этом сообщает служба судебных исполнителей столицы.

По ее данным, в производстве Октябрьского районного отдела службы находилось исполнительное производство в отношении должника Г.Е.Л. о взыскании задолженности по алиментным обязательствам за период с 1 июня 2018 года по 13 февраля 2026 года.

«В результате принятых мер принудительного исполнения задолженность в размере 642 тысячи 46 сомов взыскана в полном объеме и перечислена взыскателю Б.А.Н.», — говорится в сообщении.