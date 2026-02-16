21:43
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Происшествия

В Бишкеке взыскали более 640 тысяч сомов задолженности по алиментам

В Бишкеке взыскали более 640 тысяч сомов задолженности по алиментам. Об этом сообщает служба судебных исполнителей столицы.

По ее данным, в производстве Октябрьского районного отдела службы находилось исполнительное производство в отношении должника Г.Е.Л. о взыскании задолженности по алиментным обязательствам за период с 1 июня 2018 года по 13 февраля 2026 года.

«В результате принятых мер принудительного исполнения задолженность в размере 642 тысячи 46 сомов взыскана в полном объеме и перечислена взыскателю Б.А.Н.», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362257/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
С насилием и бюрократией сталкиваются женщины в КР при взыскании алиментов
Государственный алиментный фонд предлагают создать в Кыргызстане
Более 60 тысяч исполнительных производств по алиментам зарегистрировали в 2025-м
Судебные исполнители в Оше добились выплаты алиментов на 872 тысячи сомов
Обещал снизить алименты и выманил деньги. Задержан подозреваемый в мошенничестве
Должник, уклонявшийся от уплаты алиментов, арестован на месяц
Не платил годами. В Манасе с должника взыскали полмиллиона сомов алиментов
Судимость за алименты: Дастан Бекешев считает, что долги отцов ударят по детям
Депутат предлагает обязать мужчин вносить средства на депозит на случай развода
В Баткене мужчину осудили на два года лишения свободы за неуплату алиментов
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на&nbsp;границе с&nbsp;КР Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР
В&nbsp;Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в&nbsp;международном розыске В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
21:20
В Бишкеке автомобиль постоянно перекрывает вход в магазин на улице Московской В Бишкеке автомобиль постоянно перекрывает вход в магаз...
21:09
Соцсети связывают «Эдунун кырк чоросу» с экс-руководством столичного УГКНБ
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 февраля: дожди
20:47
Задержан приближенный экс-главы УГКНБ по Бишкеку по прозвищу «Вазелин»
20:45
В Бишкеке взыскали более 640 тысяч сомов задолженности по алиментам