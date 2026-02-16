За неделю в Кыргызстане поймали 427 пьяных водителей

За прошедшую неделю, с 9 по 15 февраля, в Кыргызстане выявили 26 тысяч 916 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, среди них:

управление транспортными средствами без документов — 2 тысячи 974;

управление авто в состоянии алкогольного опьянения — 427;

незаконная тонировка стекол — 151;

нарушения ПДД с участием пешеходов — 627;

нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 751;

опасность на дороге — 22;

превышение скоростного режима — 2 тысячи 629;

управление авто с поддельными номерными знаками — 4;

другие нарушения — 12 тысяч 628;

3 тысячи 703 машины за различные нарушения ПДД отправили на штрафстоянки.

Кстати, в Бишкеке только 14 февраля сотрудники патрульной службы задержали вдвое больше нетрезвых водителей, чем обычно. Так, если в обычные дни выявляют 25-30 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, то за прошедшие сутки число нарушителей выросло на 100 процентов — 60 человек. Значительная часть задержанных — молодые люди, отмечавшие праздник.