12:22
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Происшествия

За неделю в Кыргызстане поймали 427 пьяных водителей

За прошедшую неделю, с 9 по 15 февраля, в Кыргызстане выявили 26 тысяч 916 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, среди них:

  • управление транспортными средствами без документов — 2 тысячи 974;

  • управление авто в состоянии алкогольного опьянения — 427;

  • незаконная тонировка стекол — 151;

  • нарушения ПДД с участием пешеходов — 627;

  • нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 751;

  • опасность на дороге — 22;

  • превышение скоростного режима — 2 тысячи 629;

  • управление авто с поддельными номерными знаками — 4;

  • другие нарушения — 12 тысяч 628;

  • 3 тысячи 703 машины за различные нарушения ПДД отправили на штрафстоянки.

Кстати, в Бишкеке только 14 февраля сотрудники патрульной службы задержали вдвое больше нетрезвых водителей, чем обычно. Так, если в обычные дни выявляют 25-30 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, то за прошедшие сутки число нарушителей выросло на 100 процентов — 60 человек. Значительная часть задержанных — молодые люди, отмечавшие праздник.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362090/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в День влюбленных задержали вдвое больше пьяных водителей
За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом состоянии
В Бишкеке задержали пьяного водителя без прав и номеров на автомобиле
Российский актер Михаил Ефремов впервые после колонии выйдет на сцену театра
Нарушил ПДД три раза — готовься снова сдавать на права
В Бишкеке водителя повторно поймали пьяным за рулем после странного решения суда
В Бишкеке водитель использовал муляж спецсигналов: УПСМ пресекло нарушение
Запах алкоголя, попытка побега и штрафстоянка. Ночная поездка на Lexus 570
Пьяного водителя без единого документа задержали в Бишкеке
Водитель пил за рулем в центре Бишкека и отказался подчиниться милиции
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
В&nbsp;Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в&nbsp;международном розыске В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске
Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на&nbsp;границе с&nbsp;КР Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
12:16
В Бишкеке в результате наезда автомобиля скончался пешеход В Бишкеке в результате наезда автомобиля скончался пеше...
12:14
Кадровые изменения в кабмине: сразу три министра отправлены в отставку
12:09
На трассе Бишкек — Ош произошел камнепад: есть жертвы
12:09
Почему затянулась пробивка улицы Бакаева в Бишкеке, объяснил чиновник
12:02
Операция «Бандит» в Бишкеке: десятки человек задержаны, изъято оружие