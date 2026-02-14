16:39
Происшествия

В Тоне «зачистили» запрещенную ячейку: двое вышли, 33 наказаны

В Тонском районе Иссык-Кульской области двое местных жителей заявили об отказе от участия в запрещенной религиозно-экстремистской организации «Йакын-Инкар». Об этом сообщили в районном отделе внутренних дел.

По данным милиции, 12 февраля сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Тонского РОВД в ходе разъяснительной и профилактической работы добились выхода из организации двух ее предполагаемых членов — И.Б. и Ш.А., оба 1986 года рождения.

Кроме того, в рамках оперативно-профилактических мероприятий выявлены административные правонарушения. В отношении 30 иностранных граждан составлены протоколы по статье 431 Кодекса КР о правонарушениях, еще три местных жителя привлечены к ответственности по статье 430. Общая сумма наложенных штрафов составила 162 тысячи 500 сомов.

Правоохранительные органы продолжают профилактическую работу, направленную на предупреждение экстремистских проявлений и соблюдение миграционного законодательства.
