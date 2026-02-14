Стамбул: квартира с обезглавленной гражданкой Узбекистана скрывала вторую жертву

В Стамбуле, где в январе было обнаружено обезглавленное тело гражданки Узбекистана Дурдоны Хакимовой, следствие выявило еще одно убийство в той же квартире. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на турецкое издание Haberturk и «Азаттык».
По данным расследования, 32-летняя Сайера Эргашалиева прибыла в Турцию 28 декабря 2025 года и с 23 января перестала выходить на связь с родственниками. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в последний раз ее видели входящей в дом в районе Шишли, где позже было совершено убийство Дурдоны Хакимовой.
Напомним, тело Дурдоны Хакимовой нашли в ночь на 24 января. Дело получило широкий общественный резонанс в Турции.
Расследование продолжается.