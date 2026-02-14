Драка в клубе Бишкека: четверых отправили в ИВС и оштрафовали

10 января 2026 года в службу 102 поступило сообщение о драке в одном из развлекательных заведений на улице Сухэ-Батора в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского РУВД.

Факт зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка.

В ходе разбирательства по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса КР о правонарушениях задержаны четверо граждан: Г.А., 1989 года рождения, К.Т., 1997 года рождения, П.Л., 2002 года рождения, и Я.Г., 1996 года рождения. Они были водворены в изолятор временного содержания районного управления.

Решением Октябрьского районного суда каждому из них назначен штраф в размере 5 тысяч 500 сомов.