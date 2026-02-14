11:58
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Происшествия

Драка в клубе Бишкека: четверых отправили в ИВС и оштрафовали

10 января 2026 года в службу 102 поступило сообщение о драке в одном из развлекательных заведений на улице Сухэ-Батора в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского РУВД.

Факт зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка.

В ходе разбирательства по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса КР о правонарушениях задержаны четверо граждан: Г.А., 1989 года рождения, К.Т., 1997 года рождения, П.Л., 2002 года рождения, и Я.Г., 1996 года рождения. Они были водворены в изолятор временного содержания районного управления.

Решением Октябрьского районного суда каждому из них назначен штраф в размере 5 тысяч 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361999/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Серия обысков в Ак-Суйском районе: изъяты наркотики
Пять заявлений не помогли: в Бишкеке мужчина подозревается в истязании экс-жены
В Баткенской области задержаны подозреваемые в вымогательстве
В Манасе группа молодых людей жестоко избила мужчину прямо на улице
В центре Бишкека нарушителей порядка задержали после резонансного видео
Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц составили протоколы
В Кара-Суу задержан мужчина, подозреваемый в убийстве родного брата
Ночной рейд в Бишкеке: выписаны штрафы за нарушение тишины, клубы под контролем
С младенцем на руках: в городе Ош задержаны супруги, воровавшие детские товары
В Бишкеке задержали 19-летнюю подозреваемую в серии краж в торговых центрах
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан водитель с&nbsp;поддельным водительским удостоверением В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о&nbsp;задержании отца для допроса Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса
Среди подписантов обращения, доставленных на&nbsp;допрос,&nbsp;&mdash; Жанторо Сатыбалдиев Среди подписантов обращения, доставленных на допрос, — Жанторо Сатыбалдиев
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
11:56
В Кыргызстане отмечают День дарения книг В Кыргызстане отмечают День дарения книг
11:51
Серия обысков в Ак-Суйском районе: изъяты наркотики
11:43
ГКНБ задержал организатора «черного ломбарда»: изъяты документы и оружие
11:41
В Кыргызстане меняют стандарт госуслуги по допобразованию
11:25
Драка в клубе Бишкека: четверых отправили в ИВС и оштрафовали