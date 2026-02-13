В Кыргызстане сохраняется угроза схода лавин

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение. По данным Гидрометеорологической службы МЧС, с 13 по 16 февраля в горных районах страны сохраняется опасность схода снежных лавин.

Кроме того, в высокогорных участках ожидаются снежные заносы, на дорогах возможны гололед и ухудшение условий движения.

Водителям напоминают о необходимости соблюдения дистанции не менее 500 метров между транспортными средствами при движении по горным трассам.

МЧС призывает граждан быть предельно осторожными и по возможности воздержаться от поездок по опасным участкам дорог.