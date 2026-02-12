В Чуйской области задержаны подозреваемые в мошенничестве в крупном размере

3 февраля 2026 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратился житель Бишкека М.М., 1985 года рождения, о принятии мер в отношении малознакомого гражданина по имени «К». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По словам заявителя, в 2024 году указанный гражданин, войдя в доверие, обманным путем завладел его денежными средствами в размере 1,5 миллиона сомов, а также минивэном стоимостью $20 тысяч, пообещав взамен поставить кирпичи. После этого он перестал выходить на связь.

В результате потерпевшему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 2 миллиона 388 тысяч 148 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции были установлены подозреваемые в совершении данного преступления – Ж.Э., 1993 года рождения, и А.К., 1992 года рождения. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В ходе следствия также установлена причастность гражданина А.К. еще к пяти аналогичным эпизодам мошенничества, совершенным на территории района. Кроме того, проверяется его возможная причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Чуйской области.

Если вы пострадали от действий указанных лиц, просим обратиться в ОВД Аламединского района либо сообщить по телефонам 0554000922, 0777794909.