Происшествия

В городе Ош задержан вооруженный вымогатель, охотившийся за школьниками

В Оше сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УВД задержали 22-летнего жителя города М.Б., подозреваемого в ограблении и вымогательстве у школьника. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского УВД.

По данным следствия, 9 февраля мужчина остановил восьмиклассника одной из городских школ — 14-летнего Т.Д. — у здания учебного заведения. Угрожая, забрал у подростка iPhone. Затем выяснил его домашний адрес и начал систематически требовать деньги.

Во время очередной передачи двух тысяч сомов подозреваемого задержали милиционеры. При нем обнаружены деньги и нож.

М.Б. водворили в изолятор временного содержания. Как уточнили в милиции, ранее он четыре раза привлекался к уголовной ответственности. Ведется следствие.

Правоохранители просят возможных других пострадавших обратиться по телефонам 0322262757, 0551507150.
https://24.kg/proisshestvija/361525/
