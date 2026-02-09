10:31
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

Девушка сорвалась в ущелье на базе «Кашка-Кулак»: доставлена в реанимацию

В зоне отдыха «Кашка-Кулак» произошел несчастный случай. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, 8 февраля около 21.40 в дежурную часть Аламединского УВД поступило сообщение о падении лыжницы в ущелье.

По данным следствия, гражданка Т.А., 2006 года рождения, приехала на базу вместе с друзьями для катания. Получив ски-пассы, компания вышла на трассу. Во время спуска девушка двигалась на высокой скорости, пробила веревочное ограждение, установленное у обрыва, и сорвалась вниз.

Пострадавшая оперативно доставлена в реанимационное отделение травматологического блока Национального госпиталя. По предварительным данным врачей, у нее диагностированы переломы обеих ног, левой руки и позвоночника.

По факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственные мероприятия продолжаются. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361093/
просмотров: 613
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
Упавшие с крыши сосульки стали причиной гибели женщины в Москве
В Ала-Буке угарный газ унес жизни двух малышей и их родителей
Почти 3 миллиона сомов помогли получить рабочим инспекторы Федерации профсоюзов
В Чункурчаке джиперы помогли эвакуировать автомобиль после трагического ДТП
Гибель кыргызстанки на Мальте. Прорабатывается вопрос репатриации тела
Взрыв в горнолыжном баре в Швейцарии: среди пострадавших кыргызстанцев нет
«Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Тазалыка» в техканале
ФПС: С начала 2025 года в КР расследовали 70 несчастных случаев на производстве
В Караколе торжественно открыли зимний туристический сезон
Популярные новости
В&nbsp;США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
МВД выявило проекты с&nbsp;признаками финансовой пирамиды под названием JDC и&nbsp;MASDAR МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR
Фиктивное обучение за&nbsp;деньги: в&nbsp;Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
9 февраля, понедельник
10:29
Увеличить грузооборот железных дорог до 15 миллионов тонн в год намерена КР Увеличить грузооборот железных дорог до 15 миллионов то...
10:25
Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок
10:21
В Бишкеке покажут мюзикл о судьбе Суйменкула Чокморова
10:17
В Чолпон-Ате начали строить новую объездную дорогу длиной 14,5 километра
10:02
Девушка сорвалась в ущелье на базе «Кашка-Кулак»: доставлена в реанимацию