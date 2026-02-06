11:35
Происшествия

Должник, уклонявшийся от уплаты алиментов, арестован на месяц

Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики в Ноокенском районе приняла меры в отношении гражданина, длительное время не исполнявшего решение суда об уплате алиментов.

В результате образовалась задолженность в 351 тысячу 224 сома. Несмотря на разъяснения и меры принудительного исполнения, должник продолжал уклоняться от выплат.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 178 части 2 Уголовного кодекса. Гражданин Н.Н.С. задержан.

Решением Ноокенского районного суда от 30 января 2026 года в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц.

Служба судебных исполнителей напоминает, что уклонение от уплаты алиментов влечет не только гражданско-правовую, но и уголовную ответственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360864/
