В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж из автомобилей

В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину, которого подозревают в хищении имущества из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

31 января в Первомайское РУВД обратился гражданин Ж.А. Он сообщил, что у него украли барсетку с 8 тысячами сомов из салона машины BMW X5, припаркованной на улице Панфилова. Неизвестные забрали имущество и скрылись.

Фото ГУВД Бишкека

По факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — гражданина А.Б. Его доставили в следственную службу Первомайского РУВД и поместили в ИВС на основании статьи 96 УПК КР.

По данным милиции, задержанный может быть причастен и к другим аналогичным эпизодам. Следствие проверяет его возможную причастность к серии краж.

ГУВД Бишкека призывает горожан не оставлять в авто ценные вещи, документы или деньги даже на короткое время, так как это повышает риск преступных посягательств.