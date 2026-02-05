В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж из автомобилей

В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину, которого подозревают в хищении имущества из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
31 января в Первомайское РУВД обратился гражданин Ж.А. Он сообщил, что у него украли барсетку с 8 тысячами сомов из салона машины BMW X5, припаркованной на улице Панфилова. Неизвестные забрали имущество и скрылись.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — гражданина А.Б. Его доставили в следственную службу Первомайского РУВД и поместили в ИВС на основании статьи 96 УПК КР.
ГУВД Бишкека призывает горожан не оставлять в авто ценные вещи, документы или деньги даже на короткое время, так как это повышает риск преступных посягательств.