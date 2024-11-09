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Техноблог

Телефонные мошенники украли у россиян 250 миллиардов рублей в 2024 году

В «Сбере» оценили уровень воровства телефонными мошенниками финансовых средств у граждан России на уровне 250 миллиардов рублей в 2024 году. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов на форуме по кибербезопасности SOC Forum.

Объем украденных средств, по данным представителя банка, растет. При этом Станислав Кузнецов заявил о снижении звонков мошенников, в среднем до 6 миллионов в сутки. Снижение — следствие принятых ранее мер по борьбе со злоумышленниками. Из-за этого они вынуждены реализовывать более продуманные, а следовательно, более опасные атаки.

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«Телефонные мошенники вынуждены прибегать к реализации более сложных схем обмана. Например, сейчас психологическое давление на жертву может осуществляться в течение нескольких дней, при этом разными людьми, используются схемы обмана с заемными средствами. Все это позволяет увеличивать суммы хищения денежных средств. Крайне важно, чтобы просветительские проекты в сфере цифровой грамотности реагировали на все тренды мошенников. Своевременное уведомление граждан о новых сценариях как никогда важно», — заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/310634/
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