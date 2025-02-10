22:59
USD 87.45
EUR 90.27
RUB 0.90
Происшествия

В Италии телефонные мошенники убедили расстаться с деньгами даже миллиардеров

Телефонные мошенники использовали искусственный интеллект, чтобы выдать себя за министра обороны Италии Гвидо Крозетто и других чиновников и убедить итальянских предпринимателей перевести деньги. Об этом сообщил Bloomberg.

Жертвами аферистов стали президент Prada Патрицио Бертелли, модельер Джорджио Армани, исполнительный вице-председатель Pirelli & C. SpA Марко Тронкетти Провера и миллиардер Массимо Моратти, бывший владелец миланского футбольного клуба «Интер».

Мошенники просили оплатить выкуп итальянских граждан, заключенных в тюрьму или похищенных в Иране и Сирии. Ранее Гвидо Крозетто написал в своем X о том, что два «крупных» бизнесмена связались с ним и заявили о получении звонка от его имени с просьбой перевести деньги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319472/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Юная кыргызстанская гимнастка завоевала золото на турнире в Италии
Выставка «Параллели Софии» пройдет в Музее изобразительных искусств
Телефонные мошенники украли у россиян 250 миллиардов рублей в 2024 году
Нацбанк выпустил видеоинструкцию, как защититься от телефонных мошенников
Кыргызстан жана Италия экстрадициялоо, соттолгондорду өткөрүп берүүнү макулдашты
Кыргызстан и Италия подписали соглашения об экстрадиции и передаче осужденных
Садыр Жапаров встретился со спикером Палаты депутатов Италии: о чем говорили
Садыр Жапаров провел переговоры со спикером Сената Италии: что обсудили
Садыр Жапаров встретился с представителями деловых и творческих кругов Италии
Главы КР и Италии обсудили двусторонние отношения и международные вопросы
Популярные новости
В&nbsp;США по&nbsp;подозрению в&nbsp;нарушении законов об&nbsp;иммиграции задержаны кыргызстанцы В США по подозрению в нарушении законов об иммиграции задержаны кыргызстанцы
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
Новая схема мошенничества с&nbsp;использованием дипфейков появилась в&nbsp;Кыргызстане Новая схема мошенничества с использованием дипфейков появилась в Кыргызстане
В&nbsp;Чуйской области обнаружен крупный схрон с&nbsp;арсеналом оружия В Чуйской области обнаружен крупный схрон с арсеналом оружия
Бизнес
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
10 февраля, понедельник
22:34
В Италии телефонные мошенники убедили расстаться с деньгами даже миллиардеров В Италии телефонные мошенники убедили расстаться с день...
22:00
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
21:22
Одна обезьяна оставила без электричества 22 миллиона жителей Шри-Ланки
21:21
Садыр Жапаров поддержал Маска в вопросе закрытия USAID и американских медиа
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 февраля: в Бишкеке снег не ожидается