В Бишкеке задержан еще один телефонный мошенник. Обманом забрал 550 тысяч сомов

В Бишкеке задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 30 мая в милицию с заявлением обратилась гражданка Х.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые позвонили матери потерпевшей и сообщили, что ее дочь попала в ДТП и находится больнице. Они потребовали 550 тысяч сомов на лечение. Женщина передала деньги через курьера.

По факту следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района

По горячим следам оперативники задержали гражданина А.И., 1997 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время устанавливается причастность к аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по номерам телефонов: 0505106565, 0508885544 или 102.