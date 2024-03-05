17:09
USD 89.43
EUR 96.98
RUB 0.98
Происшествия

Телефонные мошенники. В Бишкеке нашли курьера-соучастника

В Бишкеке задержан курьер, подозреваемый в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

По ее данным, сотрудники столичной милиции задержали очередного подозреваемого в соучастии в телефонном мошенничестве. Молодой человек в качестве курьера забирал деньги у обманутых граждан.

«В милицию обратился с заявлением житель столицы. В ночное время неизвестные позвонили на домашний и сотовый телефоны и под предлогом того, что его дочь попала в ДТП, завладели $12 тысячами и 250 тысячами сомов», — говорится в сообщении.

Курьер, забрав деньги, переводил их третьим лицам.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

«Задержанный гражданин Ш. уулу Т., 2003 года рождения, является студентом одного из столичных вузов. Установлена его причастность как минимум к пяти другим аналогичным преступлениям, связанным с телефонным мошенничеством», — сообщила пресс-служба.

В МВД добавили, что в связи с увеличением фактов телефонного мошенничества рассматривается причастность к преступлению курьеров, помогающих мошенникам забирать у жертв деньги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288319/
просмотров: 994
Версия для печати
Материалы по теме
Люди не дозвонились в «102» из-за параллельных вызовов. Ответ ГУВД Бишкека
Телефонные мошенники. Задержаны пять курьеров за соучастие в преступлении
В Бишкеке задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве
Телефонные мошенники. Пострадавшие жалуются на бездействие милиции
Более ста звонков поступило в ГУВД Бишкека о фактах телефонного мошенничества
В Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов
В Бишкеке мошенники обманывали по телефону пожилых людей. Их задержали
Вам звонят из Нацбанка и просят данные карты? Это мошенники
Мошенники начали вымогать деньги созданными с помощью ИИ аудиосообщениями
Рекомендации по защите от интернет-мошенников дали в МВД
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
EMSC: Землетрясение произошло в&nbsp;194 километрах от&nbsp;Бишкека EMSC: Землетрясение произошло в 194 километрах от Бишкека
В&nbsp;Алматы после землетрясения есть разрушения. Жители вышли на&nbsp;улицу В Алматы после землетрясения есть разрушения. Жители вышли на улицу
В&nbsp;Душанбе полностью отключились электричество и&nbsp;отопление В Душанбе полностью отключились электричество и отопление
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
5 марта, вторник
17:04
Чиновники отметили свой вклад в исчезновении смога над Бишкеком Чиновники отметили свой вклад в исчезновении смога над...
17:01
МВФ: Устойчивая инфляция в Кыргызстане контрастирует с региональными тенденциями
16:48
В Кыргызстане увеличили штрафы за курение в неположенных местах
16:33
Глава Минэнерго ответил, почему у «Газторг Сервис» не отозвали лицензию
16:26
Всемирный банк готов выделить $500 миллионов на строительство Камбар-Аты-1