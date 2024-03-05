Телефонные мошенники. В Бишкеке нашли курьера-соучастника

В Бишкеке задержан курьер, подозреваемый в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото пресс-службы МВД

По ее данным, сотрудники столичной милиции задержали очередного подозреваемого в соучастии в телефонном мошенничестве. Молодой человек в качестве курьера забирал деньги у обманутых граждан.

«В милицию обратился с заявлением житель столицы. В ночное время неизвестные позвонили на домашний и сотовый телефоны и под предлогом того, что его дочь попала в ДТП, завладели $12 тысячами и 250 тысячами сомов», — говорится в сообщении.

Курьер, забрав деньги, переводил их третьим лицам.

Фото пресс-службы МВД

«Задержанный гражданин Ш. уулу Т., 2003 года рождения, является студентом одного из столичных вузов. Установлена его причастность как минимум к пяти другим аналогичным преступлениям, связанным с телефонным мошенничеством», — сообщила пресс-служба.

В МВД добавили, что в связи с увеличением фактов телефонного мошенничества рассматривается причастность к преступлению курьеров, помогающих мошенникам забирать у жертв деньги.