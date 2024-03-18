Телефонные мошенники. В Бишкеке задержаны еще трое подозреваемых

В Бишкеке задержаны еще трое участников международной преступной группы мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, решением следственного судьи в отношении А.Э., 2002 года рождения, Е.Г., 2004 года рождения, и А.М., 2004 года рождения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Трое злоумышленников задержаны по фактам телефонного мошенничества, произошедших в середине февраля», — говорится в сообщении.

Проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и других участников преступной группы.

Напоминаем, ранее МВД сообщило, о задержание участников организованной преступной группы, в составе которой были граждане соседних государств.