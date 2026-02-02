Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников

Компания Анипы Назарбаевой — младшей сестры первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников страны, пишет Tengrinews.kz.

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов, долги ее компании достигли более 92 миллиардов тенге.

«По состоянию на 1 января 2026 года задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по ТОО GROUP OF THE COMPANIES TDA составляет 92 миллиарда 307 миллионов 598 тысяч тенге», — сообщили в ответе на официальный запрос редакции.

В комитете уточнили, что компания подала иск о признании себя банкротом. Решение по нему находится на рассмотрении суда.