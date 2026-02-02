17:16
Происшествия

Глава центра подготовки водителей задержан в Бишкеке за призыв к беспорядкам

Во время мониторинга интернет-сайтов и социальных сетей на странице в Instagram у пользователя под ником meder.tagaibekovich выявлены публикации, направленные на дискредитацию органов власти и обострение общественно-политической ситуации в стране. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел КР.

В обсуждениях этих публикаций пользователи соцсети оставляли комментарии, содержащие призывы и высказывания, способные привести к дестабилизации общественной обстановки и массовым беспорядкам. В частности, публикации касались вопросов, связанных с закрытием частных автошкол в Кыргызстане.

По факту Следственной службой возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки, призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

При проведении следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции задержан М.Т., 1994 года рождения, и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Он является руководителем ОсОО «Айдоочуларды даярдоо борбору» («Центр подготовки водителей»). В настоящее время проводятся проверочные и следственные мероприятия.

Напомним, в рамках проводимых реформ лицензии частных автошкол отозваны до августа 2026 года. В настоящее время обучение вождению разрешено исключительно в государственных автошколах.
