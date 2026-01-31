Подозреваемого в кражах из мечетей задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали подозреваемого, специализирующегося на кражах из мечетей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 7 января 2026 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился гражданин Б.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица.

Читайте по теме Подросток обокрал мужчину в мечети: милиция задержала подозреваемого

По словам заявителя, в тот же день примерно в 16.30 неизвестный, находясь в мечети на территории рынка «Дордой», во время молитвы тайно похитил барсетку, в которой находился кошелек с деньгами, мобильный телефон и личные вещи заявителя.

Следственная служба районного управления возбудила уголовное дело по статье 205 («Кража») УК КР.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудникии ГУВД Бишкека задержали ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности гражданина А.С., 2008 года рождения. По предварительным данным, он специализировался на совершении краж из мечетей.

Фото ГУВД Бишкека

В ходе следствия подозреваемый сообщил, что мобильный телефон, добытый преступным путем, он сбыл на Ошском рынке за 3 тысячи сомов, а вырученные денежные средства израсходовал на личные нужды.

Расследование продолжается, проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Бишкека.

Граждане, пострадавшие от противоправных действий данного лица, а также владеющие какой-либо информацией, могут обратиться по телефонам 0999150736 или 102.