В Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве

29 января в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение о том, что в селе Борду произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что в селе Борду Кеминского района в кошаре, внутри двухкомнатного дома, на кровати обнаружено безжизненное тело гражданина Е.А., 1977 года рождения, с колото-резаными ножевыми ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 122 «Убийство» УК КР.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался гражданин П.А., 1968 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. Он задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено, что Е.А. и П.А. работали скотниками в указанной кошаре и 28 января примерно в 22.00 совместно употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, и П.А. нанес Е.А. ножевые ранения кухонным ножом, в результате чего потерпевший скончался.

После совершения преступления подозреваемый выбросил нож в уличный туалет. В настоящее время он изъят в качестве вещественного доказательства. Назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

Расследование продолжается.