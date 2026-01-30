15:42
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве

29 января в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение о том, что в селе Борду произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что в селе Борду Кеминского района в кошаре, внутри двухкомнатного дома, на кровати обнаружено безжизненное тело гражданина Е.А., 1977 года рождения, с колото-резаными ножевыми ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 122 «Убийство» УК КР.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался гражданин П.А., 1968 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. Он задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено, что Е.А. и П.А. работали скотниками в указанной кошаре и 28 января примерно в 22.00 совместно употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, и П.А. нанес Е.А. ножевые ранения кухонным ножом, в результате чего потерпевший скончался.

После совершения преступления подозреваемый выбросил нож в уличный туалет. В настоящее время он изъят в качестве вещественного доказательства. Назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359984/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемых в смертельном избиении мужчины задержали в Чуйской области
В Бишкеке девушка скончалась от ножевого ранения, подозреваемый задержан
В России 74-летний бизнесмен пойдет под суд за убийство грузчика из Кыргызстана
Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
Пьяная ссора в Таш-Добо привела к смерти: один подозреваемый уже задержан
Убийство в новостройке: подозреваемого задержали при попытке скрыться
В Кемине зверски убит пенсионер: милиция задержала двоих подозреваемых
В Таласе задержан подозреваемый в убийстве
Житель Сузакского района признался в убийстве жены
Громкое убийство женщины в Бишкеке: за бездействие задержали милиционеров
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в&nbsp;горах ожидается сход лавин В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в горах ожидается сход лавин
В&nbsp;Чуйской области задержана подозреваемая в&nbsp;самовольном захвате чужого участка В Чуйской области задержана подозреваемая в самовольном захвате чужого участка
Дело о&nbsp;беспорядках. Экс-депутата ЖК&nbsp;Шайлообека Атазова отпустили под подписку Дело о беспорядках. Экс-депутата ЖК Шайлообека Атазова отпустили под подписку
В&nbsp;Чуйской области задержан субподрядчик, не&nbsp;выплативший зарплату строителям ГЭС В Чуйской области задержан субподрядчик, не выплативший зарплату строителям ГЭС
Бизнес
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
30 января, пятница
15:37
Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения...
15:30
На таджикско-афганской границе силовики РТ ликвидировали троих контрабандистов
15:25
В КР хотят узаконить цифровые доказательства и арест криптоактивов
15:20
На новом скотном рынке в пригороде Бишкека разъяснили правила забоя по шариату
15:16
В КР обсуждают новые требования к безопасности пищевой продукции и импорту