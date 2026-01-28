09:56
Происшествия

В Оше задержали автора публикаций экстремистского содержания

Сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции УВД Кара-Суйского района выявили гражданина, который распространял через социальные сети материалы, запрещенные к использованию на территории Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, на странице подозреваемого обнаружены открытые публикации материалов, относящихся к экстремистско-террористической организации, деятельность которой в Кыргызстане запрещена.

УВД
Фото УВД

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 332 УК КР (Изготовление и распространение экстремистских материалов). В рамках оперативных мероприятий был задержан 22-летний Р.Х. уулу, которого поместили в ИВС.

Следственные действия продолжаются. Милиция устанавливает возможных соучастников и другие обстоятельства дела.
