Подозреваемых в смертельном избиении мужчины задержали в Чуйской области

В Чуйской области задержали двоих мужчин, которых подозревают в причастности к гибели жителя Московского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, 20 января около 10.00 в Центр общеврачебной практики доставили 36-летнего гражданина С.Я., однако он скончался в машине скорой помощи. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Установлено, что накануне вечером, 19 января, мужчина встречался со знакомыми П.И. и М.М., с которыми у него ранее возник конфликт. Он вернулся домой в состоянии опьянения и с признаками побоев. После ухудшения состояния С.Я. попытались доставить в медучреждение.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате тяжелой травмы головы. Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР.

Оперативникам удалось установить предполагаемых участников инцидента. П.И., 2001 года рождения, и М.М., 1985 года рождения, задержаны и помещены в ИВС.

Следствие продолжается.